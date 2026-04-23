Danimarca, scontro tra treni: 17 feriti, 5 gravi

Scontro frontale tra due treni locali in Danimarca, a nord di Copenaghen. Almeno 17 persone sono rimaste ferite, di cui cinque in gravi condizioni. I soccorsi hanno evacuato tutti i passeggeri e trasferito i feriti negli ospedali.
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