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Danimarca, scontro tra treni: 17 feriti, 5 gravi

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Scontro frontale tra due treni locali in Danimarca, a nord di Copenaghen. Almeno 17 persone sono rimaste ferite, di cui cinque in gravi condizioni. I soccorsi hanno evacuato tutti i passeggeri e trasferito i feriti negli ospedali.

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