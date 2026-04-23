West Virginia, fuga di sostanze chimiche mortali: due morti

Il 22 aprile due persone sono morte a causa di una fuga di sostanze chimiche in uno stabilimento di catalizzatori d'argento ad Institute, nella contea di Kanawha, in West Virginia. I funzionari presenti sul posto sono stati visti effettuare controlli sulla qualità dell'aria all'esterno dello stabilimento. L'incidente è avvenuto presso la Catalyst Refiners: più di 30 persone, tra cui sette soccorritori, sono state trasportate o si sono recate in ospedale, alcune per precauzione. I funzionari della contea hanno dichiarato di ritenere che una reazione chimica abbia generato gas solfidrico letale durante le operazioni di pulizia e decontaminazione dello stabilimento in vista della sua chiusura