West Virginia, fuga di sostanze chimiche mortali: due morti

Il 22 aprile due persone sono morte a causa di una fuga di sostanze chimiche in uno stabilimento di catalizzatori d'argento ad Institute, nella contea di Kanawha, in West Virginia. I funzionari presenti sul posto sono stati visti effettuare controlli sulla qualità dell'aria all'esterno dello stabilimento. L'incidente è avvenuto presso la Catalyst Refiners: più di 30 persone, tra cui sette soccorritori, sono state trasportate o si sono recate in ospedale, alcune per precauzione. I funzionari della contea hanno dichiarato di ritenere che una reazione chimica abbia generato gas solfidrico letale durante le operazioni di pulizia e decontaminazione dello stabilimento in vista della sua chiusura
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