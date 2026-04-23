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Papa Leone visita carcere e chiude viaggio in Africa

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Papa Leone ha concluso il suo viaggio in Africa con l’ultima tappa in Guinea Equatoriale. A Bata ha visitato un carcere e incontrato i detenuti, poi ha pregato nel sito dell’esplosione del 2021 in una caserma militare. La visita si chiude con una messa a Malabo prima del rientro a Roma.

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