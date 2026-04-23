Iran sequestra navi nello Stretto di Hormuz

La tv iraniana ha diffuso immagini del sequestro di due navi nello Stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. L’episodio aumenta le tensioni in un’area strategica per il traffico energetico globale, già colpita da forti rallentamenti.
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