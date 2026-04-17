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Sky Cube 17/04 - Iran, che prezzo per l'Europa (e l'Italia?)

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Dai timori dell’Europa per le scorte di carburante ai rapporti tra Italia e Stati Uniti dopo gli ultimi attacchi di Trump. Le conseguenze economiche e diplomatiche del conflitto. Nello Sky Cube insieme a Tonia Cartolano ci saranno Andrea Bignami e Rolla Scolari.

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