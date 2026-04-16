Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano, dopo colloqui diretti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun. La notizia è stata accolta favorevolmente dalle Nazioni Unite, che chiedono una soluzione diplomatica duratura. Nonostante l'annuncio, sul campo la tensione resta alta: dopo gli attacchi israeliani delle scorse ore, un razzo dal Libano ha colpito Kiryat Shmona, nello Stato ebraico.

Prossimi video

Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano

Mondo

Siria, truppe Usa lasciano le basi: controllo a Damasco

Mondo

Caro carburante: KLM cancella 160 voli in Europa

Mondo

Papa Leone in Camerun: "Mondo devastato da tiranni"

Mondo

Libano, Israele bombarda Nabatieh e il fiume Litan

Mondo

Harry e Meghan in Australia tra glamour e proteste

Mondo