Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano, dopo colloqui diretti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun. La notizia è stata accolta favorevolmente dalle Nazioni Unite, che chiedono una soluzione diplomatica duratura. Nonostante l'annuncio, sul campo la tensione resta alta: dopo gli attacchi israeliani delle scorse ore, un razzo dal Libano ha colpito Kiryat Shmona, nello Stato ebraico.