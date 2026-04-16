Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano, dopo colloqui diretti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun. La notizia è stata accolta favorevolmente dalle Nazioni Unite, che chiedono una soluzione diplomatica duratura. Nonostante l'annuncio, sul campo la tensione resta alta: dopo gli attacchi israeliani delle scorse ore, un razzo dal Libano ha colpito Kiryat Shmona, nello Stato ebraico.
Prossimi video
Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano
Mondo
Siria, truppe Usa lasciano le basi: controllo a Damasco
Mondo
Caro carburante: KLM cancella 160 voli in Europa
Mondo
Papa Leone in Camerun: "Mondo devastato da tiranni"
Mondo
Libano, Israele bombarda Nabatieh e il fiume Litan
Mondo
Harry e Meghan in Australia tra glamour e proteste
Mondo
Sky TG24 Timeline, Trump: "con Meloni non può più essere lo stesso rapporto"
Mondo