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Moglie di Sánchez verso processo per corruzione

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La moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez è sempre più vicina al processo per presunta corruzione dopo la chiusura dell’indagine. Il giudice ritiene ci siano elementi sufficienti per procedere. La decisione può essere impugnata e aumenta la pressione politica sul governo.

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