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Israele si ferma in memoria dell’Olocausto

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Israele si è fermato per due minuti al suono della sirena che ogni anno ricorda le vittime dell’Olocausto. Durante le commemorazioni, il premier Netanyahu ha ribadito che Israele non permetterà un “secondo Olocausto”, riferendosi alla minaccia rappresentata dall’Iran.

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