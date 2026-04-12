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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, la partita di Hormuz tra blocco navale e sminamento. VIDEO

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Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, Donald Trump ha annunciato l'immediato blocco navale del canale, minacciando qualunque imbarcazione dovesse pagare il pedaggio chiesto da Teheran. Il presidente Usa ha anche ribadito la volontà di intervenire per rimuovere le mine piazzate nello Stertto. Il punto nel Wall di Lorenzo Gaggi

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