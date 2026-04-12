Guerra Iran, la partita di Hormuz tra blocco navale e sminamento. VIDEO

Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, Donald Trump ha annunciato l'immediato blocco navale del canale, minacciando qualunque imbarcazione dovesse pagare il pedaggio chiesto da Teheran. Il presidente Usa ha anche ribadito la volontà di intervenire per rimuovere le mine piazzate nello Stertto. Il punto nel Wall di Lorenzo Gaggi
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