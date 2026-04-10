A Buckingham Palace in mostra gli abiti di Elisabetta II

Oltre 300 capi del guardaroba della regina Elisabetta II in mostra a Buckingham Palace per il centenario della nascita. Esposti abiti iconici, gioielli e pezzi mai visti che raccontano il suo stile e il legame con la moda britannica.
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