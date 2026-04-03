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Pasqua nel mondo, tra riti estremi e tradizioni secolari

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Dalla Repubblica Ceca al Messico e alla Spagna, la Pasqua si celebra con riti unici: marce mascherate nei villaggi cechi, processioni scalze a Taxco e autoflagellazione dei “disciplinantes” in Spagna. Tradizioni diverse che uniscono fede, folklore e identità culturale.

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