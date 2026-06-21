Caldo record in Francia, parigini si tuffano nel "naviglio"

Un'ondata di caldo senza precedenti ha investito la Francia, con temperature oltre i 40 gradi e 35 dipartimenti in allerta rossa. Per sfuggire all'afa record, i parigini si sono tuffati nelle acque del Canal Saint-Martin. L'emergenza ha spinto il governo ad attivare un'unità di crisi interministeriale e ad annullare numerosi concerti previsti per la Festa della Musica.