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Caldo record in Francia, parigini si tuffano nel "naviglio"

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Un'ondata di caldo senza precedenti ha investito la Francia, con temperature oltre i 40 gradi e 35 dipartimenti in allerta rossa. Per sfuggire all'afa record, i parigini si sono tuffati nelle acque del Canal Saint-Martin. L'emergenza ha spinto il governo ad attivare un'unità di crisi interministeriale e ad annullare numerosi concerti previsti per la Festa della Musica.

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