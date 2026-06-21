Albania, in piazza contro il resort legato a Kushner

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tirana per protestare contro un progetto turistico previsto in un'area protetta dell'Albania, habitat di numerose specie tra cui i fenicotteri. Il resort di lusso è sostenuto da una società legata a Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nato come movimento di opposizione all'intervento edilizio, il dissenso si è progressivamente trasformato in una più ampia protesta contro il governo, accusato dai manifestanti di scarsa trasparenza nella gestione del progetto e delle risorse del Paese.