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Iran-Usa, Vance: a Lucerna già progressi nei colloqui

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Il vicepresidente statunitense JD Vance si è detto soddisfatto dei primi colloqui di Lucerna con il capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf. "Abbiamo già fatto progressi nelle ultime ore e mi aspetto che faremo ulteriori progressi nelle ore a venire", ha dichiarato davanti alla stampa.

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