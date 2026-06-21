Cina, in migliaia per la sfida tra le "barche drago"

Decine di migliaia di spettatori hanno assistito a Foshan, in Cina, alla spettacolare gara di drift tra le “barche drago”. L'evento, noto nel Paese come la "Formula 1 sull'acqua", si è svolto lungo i canali stretti e tortuosi del villaggio di Shengtang. La competizione acrobatica ha visto il trionfo del team di Jiaobian, che ha battuto un record storico che resisteva da ben 15 anni.