Cina, in migliaia per la sfida tra le "barche drago"

Decine di migliaia di spettatori hanno assistito a Foshan, in Cina, alla spettacolare gara di drift tra le “barche drago”. L'evento, noto nel Paese come la "Formula 1 sull'acqua", si è svolto lungo i canali stretti e tortuosi del villaggio di Shengtang. La competizione acrobatica ha visto il trionfo del team di Jiaobian, che ha battuto un record storico che resisteva da ben 15 anni.
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