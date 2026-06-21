Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, oltre diecimila cavalli al galoppo sotto la pioggia

Mondo

Uno spettacolare fiume di cavalli ha attraversato le praterie della contea di Zhaosu, nella regione autonoma dello Xinjiang, in Cina. Oltre diecimila esemplari hanno galoppato sotto la pioggia, dando vita a immagini suggestive riprese dall'alto. La corsa ha segnato l'apertura dell'Heavenly Horse Festival, manifestazione annuale che celebra la tradizione equestre locale e il patrimonio culturale della regione.

Prossimi video

Caldo record in Francia, parigini si tuffano nel "naviglio"

Mondo

Cina, oltre diecimila cavalli al galoppo sotto la pioggia

Mondo

Migliaia di persone a Stonehenge per il solstizio d'estate

Mondo

Iran-Usa, Vance: a Lucerna già progressi nei colloqui

Mondo

Albania, in piazza contro il resort legato a Kushner

Mondo

Usa, Iran e Pakistan in Svizzera per colloqui di pace

Mondo