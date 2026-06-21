Cina, oltre diecimila cavalli al galoppo sotto la pioggia

Uno spettacolare fiume di cavalli ha attraversato le praterie della contea di Zhaosu, nella regione autonoma dello Xinjiang, in Cina. Oltre diecimila esemplari hanno galoppato sotto la pioggia, dando vita a immagini suggestive riprese dall'alto. La corsa ha segnato l'apertura dell'Heavenly Horse Festival, manifestazione annuale che celebra la tradizione equestre locale e il patrimonio culturale della regione.
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