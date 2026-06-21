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Migliaia di persone a Stonehenge per il solstizio d'estate

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Migliaia di persone hanno trascorso la notte nel sito archeologico di Stonehenge, nel Regno Unito, per celebrare il solstizio d'estate e assistere alla prima alba della stagione. L’evento attira ogni anno appassionati da tutto il mondo per osservare il sole che passa attraverso l'asse centrale del complesso roccioso. Per l'occasione i visitatori hanno potuto avvicinarsi eccezionalmente ai grandi monoliti per seguire i tradizionali riti druidici e i balli in costume.

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