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Yemen, proteste Houthi a sostegno di Iran e Libano

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Migliaia di sostenitori del movimento Houthi hanno manifestato a Sanaa in solidarietà con Iran e Libano, nel contesto del conflitto con Stati Uniti e Israele. La protesta conferma il sostegno del gruppo yemenita agli alleati regionali mentre cresce la tensione in Medio Oriente.

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