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Guerra Ucraina, drone russo colpisce edificio a Leopoli

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Un drone russo ha colpito un edificio residenziale nel centro storico di Leopoli, in Ucraina, ferendo due persone. L’attacco, avvenuto in pieno giorno, ha danneggiato anche un sito patrimonio UNESCO, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto.

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