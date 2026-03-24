Guerra Ucraina, drone russo colpisce edificio a Leopoli

Un drone russo ha colpito un edificio residenziale nel centro storico di Leopoli, in Ucraina, ferendo due persone. L’attacco, avvenuto in pieno giorno, ha danneggiato anche un sito patrimonio UNESCO, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto.
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