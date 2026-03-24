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Danimarca al voto, Frederiksen punta al terzo mandato

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La Danimarca è andata al voto con la premier Mette Frederiksen in corsa per un terzo mandato. Nonostante le tensioni con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, la campagna elettorale si è concentrata soprattutto su temi interni come il costo della vita, il welfare e l’immigrazione.

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