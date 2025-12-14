Offerte Sky
Usa, sparatoria alla Brown University: è caccia al killer

Mondo

Ennesimo episodio di violenza all'interno di un complesso universitario americano. La Brown University a Providence, in Rhode Island, è stata teatro di una sparatoria nei pressi di un edificio del campus, vicino alla facoltà di ingegneria. Due persone sono morte e altre nove sono rimaste gravemente ferite. Le autorità hanno comunicato il bilancio e riferito che l’attentatore è ancora in fuga.

