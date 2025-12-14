Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti

Mondo

Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, in Australia: sarebbero almeno dieci le persone che sono rimaste uccise. Due attentatori sono stati uccisi a loro volta dalla polizia, secondo quanto scrive The Australian su X.

Prossimi video

Bolivia, la parata dei cani con abiti natalizi a La Paz

Mondo

Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti

Mondo

Sparatoria Sydney, premier: supereremo questo momento insieme

Mondo

Sydney, attentato a Bondi Beach: il racconto dei testimoni

Mondo

Sydney, spari a Bondi Beach. Le immagini dopo l'attentato. VIDEO

Mondo

Sydney, spari durante festa Hanukkah: le immagini dall'alto

Mondo