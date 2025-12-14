Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti

Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, in Australia: sarebbero almeno dieci le persone che sono rimaste uccise. Due attentatori sono stati uccisi a loro volta dalla polizia, secondo quanto scrive The Australian su X.
