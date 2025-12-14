Ungheria, protesta contro Orban per scandalo abusi su minori

Il 13 dicembre migliaia di persone hanno marciato a Budapest fino agli uffici del primo ministro Viktor Orban. La protesta, guidata dal leader dell’opposizione Peter Magyar, chiede le dimissioni del premier dopo uno scandalo di abusi in un centro di detenzione minorile. I manifestanti hanno sfilato con striscioni e torce in solidarietà con le vittime. Le autorità hanno confermato diversi arresti e il governo ha disposto il controllo diretto della polizia su tutti gli istituti minorili mentre proseguono le indagini.