Il 13 dicembre migliaia di persone hanno marciato a Budapest fino agli uffici del primo ministro Viktor Orban. La protesta, guidata dal leader dell’opposizione Peter Magyar, chiede le dimissioni del premier dopo uno scandalo di abusi in un centro di detenzione minorile. I manifestanti hanno sfilato con striscioni e torce in solidarietà con le vittime. Le autorità hanno confermato diversi arresti e il governo ha disposto il controllo diretto della polizia su tutti gli istituti minorili mentre proseguono le indagini.
Prossimi video
La testimonianza di una donna australiana: "Attacco antisemita, comunità sotto shock"
Mondo
Ungheria, protesta contro Orban per scandalo abusi su minori
Mondo
Spari a festa ebraica in Australia, almeno 12 morti e oltre 29 feriti
Mondo
Alluvioni nello Stato di Washington, allarme del governatore
Mondo
Venezuela, proteste contro sequestro Usa di una petroliera
Mondo
Repubblica Ceca, bambine-angelo calano dalla torre a Ustek
Mondo
Messi in India, sicurezza rafforzata a Mumbai per l’evento
Mondo