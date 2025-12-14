Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ungheria, protesta contro Orban per scandalo abusi su minori

Mondo

Il 13 dicembre migliaia di persone hanno marciato a Budapest fino agli uffici del primo ministro Viktor Orban. La protesta, guidata dal leader dell’opposizione Peter Magyar, chiede le dimissioni del premier dopo uno scandalo di abusi in un centro di detenzione minorile. I manifestanti hanno sfilato con striscioni e torce in solidarietà con le vittime. Le autorità hanno confermato diversi arresti e il governo ha disposto il controllo diretto della polizia su tutti gli istituti minorili mentre proseguono le indagini.

Prossimi video

La testimonianza di una donna australiana: "Attacco antisemita, comunità sotto shock"

Mondo

Ungheria, protesta contro Orban per scandalo abusi su minori

Mondo

Spari a festa ebraica in Australia, almeno 12 morti e oltre 29 feriti

Mondo

Alluvioni nello Stato di Washington, allarme del governatore

Mondo

Venezuela, proteste contro sequestro Usa di una petroliera

Mondo

Repubblica Ceca, bambine-angelo calano dalla torre a Ustek

Mondo