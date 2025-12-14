Messi in India, sicurezza rafforzata a Mumbai per l’evento

Il 14 dicembre la sicurezza a Mumbai è stata rafforzata in vista dell’evento di Lionel Messi allo stadio Wankhede. Il fuoriclasse argentino è in India per il suo tour “GOAT”, che tocca Kolkata, Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi. Il programma include eventi sportivi, incontri con i giovani, concerti e iniziative benefiche. L’arrivo di Messi ha attirato grande attenzione mediatica e un forte entusiasmo dei tifosi. Dopo un avvio caotico a Kolkata, le tappe successive si sono svolte in un clima più controllato.