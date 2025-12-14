Venezuela, proteste contro sequestro Usa di una petroliera

Offerte Sky
Il 13 dicembre a Caracas centinaia di sostenitori del governo hanno protestato contro il sequestro statunitense di una petroliera venezuelana nel Mar dei Caraibi. La manifestazione, replicata anche in altre città, è stata presentata dalle autorità come una risposta a un atto definito di “pirateria”. Il sequestro della nave M/T Skipper è avvenuto il 10 dicembre, alla vigilia della scadenza di un mandato emesso da un giudice statunitense. Washington sostiene che l’imbarcazione fosse usata per trasportare petrolio sotto sanzioni, mentre il governo venezuelano accusa gli Stati Uniti di voler colpire le proprie risorse energetiche.

