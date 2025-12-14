Il 13 dicembre a Caracas centinaia di sostenitori del governo hanno protestato contro il sequestro statunitense di una petroliera venezuelana nel Mar dei Caraibi. La manifestazione, replicata anche in altre città, è stata presentata dalle autorità come una risposta a un atto definito di “pirateria”. Il sequestro della nave M/T Skipper è avvenuto il 10 dicembre, alla vigilia della scadenza di un mandato emesso da un giudice statunitense. Washington sostiene che l’imbarcazione fosse usata per trasportare petrolio sotto sanzioni, mentre il governo venezuelano accusa gli Stati Uniti di voler colpire le proprie risorse energetiche.
Prossimi video
Spari a festa ebraica in Australia, almeno 12 morti e oltre 29 feriti
Mondo
Alluvioni nello Stato di Washington, allarme del governatore
Mondo
Venezuela, proteste contro sequestro Usa di una petroliera
Mondo
Repubblica Ceca, bambine-angelo calano dalla torre a Ustek
Mondo
Messi in India, sicurezza rafforzata a Mumbai per l’evento
Mondo
Bolivia, la parata dei cani con abiti natalizi a La Paz
Mondo
Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti
Mondo