Alluvioni nello Stato di Washington, allarme del governatore

Il 13 dicembre il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, ha avvertito che le prossime settimane e mesi saranno difficili a causa delle alluvioni in corso. Le piogge intense hanno sommerso diverse aree, in particolare lungo il fiume Skagit, nella parte occidentale dello Stato. Squadre di emergenza e Guardia Nazionale sono impegnate nelle evacuazioni per il rischio di cedimento degli argini. Le precipitazioni sono state causate da una serie di correnti di umidità provenienti dall’oceano che hanno colpito il Pacific Northwest.
