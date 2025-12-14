Il 13 dicembre tre bambine vestite da angeli sono scese dalla torre di una chiesa medievale a Ustek, nella Repubblica Ceca. L’evento fa parte di una tradizione natalizia che anima da oltre vent’anni il mercato dell’Avvento della cittadina. Le “angeli” vengono calate con una carrucola davanti a centinaia di visitatori riuniti nella piazza principale. La tradizione, giunta alla sua 25ª edizione, è ispirata a una celebrazione simile che si tiene a Venezia e coinvolge ogni anno volontari specializzati e giovani partecipanti.
Prossimi video
Spari a festa ebraica in Australia, almeno 12 morti e oltre 29 feriti
Mondo
Alluvioni nello Stato di Washington, allarme del governatore
Mondo
Venezuela, proteste contro sequestro Usa di una petroliera
Mondo
Repubblica Ceca, bambine-angelo calano dalla torre a Ustek
Mondo
Messi in India, sicurezza rafforzata a Mumbai per l’evento
Mondo
Bolivia, la parata dei cani con abiti natalizi a La Paz
Mondo
Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti
Mondo