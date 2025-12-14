Offerte Sky
Repubblica Ceca, bambine-angelo calano dalla torre a Ustek

Mondo

Il 13 dicembre tre bambine vestite da angeli sono scese dalla torre di una chiesa medievale a Ustek, nella Repubblica Ceca. L’evento fa parte di una tradizione natalizia che anima da oltre vent’anni il mercato dell’Avvento della cittadina. Le “angeli” vengono calate con una carrucola davanti a centinaia di visitatori riuniti nella piazza principale. La tradizione, giunta alla sua 25ª edizione, è ispirata a una celebrazione simile che si tiene a Venezia e coinvolge ogni anno volontari specializzati e giovani partecipanti.

