Bolivia, la parata dei cani con abiti natalizi a La Paz

Torna la tradizionale parata natalizia a La Paz, in Bolivia. Diversi cani hanno sfilato indossando costumi tipici, coordinati con i loro amici umani
