Polonia, migranti oltrepassano confine con Bielorussia

Mondo

Le autorità polacche hanno scoperto un tunnel nella foresta al confine con la Bielorussia attraverso cui sono passati più di 180 migranti. Circa 130 sono stati detenuti, mentre gli altri sono riusciti a fuggire. Varsavia ha accusato Minsk e Mosca di spingere i flussi migratori per destabilizzare la regione, accuse respinte da entrambi i Paesi

