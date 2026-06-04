Cina, installata la più grande stazione eolica offshore

La Cina compie un nuovo passo nello sviluppo delle energie rinnovabili con l’installazione della più grande stazione di conversione offshore mai realizzata. La piattaforma "Hai Feng Zhi Xin", nota come "Cuore del Vento Marino", è stata posizionata al largo di Yangjiang, nella provincia del Guangdong. Con un peso di 25 mila tonnellate, la struttura raccoglierà l’energia prodotta da 163 turbine eoliche e la trasmetterà alla terraferma attraverso un innovativo sistema in corrente continua ad altissima tensione. Una tecnologia che consente di ridurre le perdite energetiche e di fornire fino a 6 miliardi di kWh di elettricità pulita all’anno.