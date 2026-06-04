Cede il carrello di un aereo, feriti all'aeroporto di Francoforte

Paura all’aeroporto di Francoforte: il carrello anteriore di un Boeing 787-9 Dreamliner Lufthansa si è retratto mentre l’aereo era parcheggiato e pronto per il volo LH450 diretto a Los Angeles. Feriti alcuni membri dell’equipaggio e del personale di terra. I passeggeri ancora non erano saliti a bordo

Un Boeing 787-9 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente accasciato sul muso all'aeroporto di Francoforte, dove era fermo in attesa dell'imbarco dei passeggeri diretti a Los Angeles. Diversi membri dell'equipaggio sono rimasti feriti.

Il comunicato di Lufthansa

"Mentre l'aereo era fermo, il carrello di atterraggio anteriore si è inaspettatamente ritratto", ha dichiarato una portavoce della compagnia aerea all'Afp. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio di cabina e personale di terra, molti dei quali sono rimasti feriti e stanno ricevendo cure mediche, ha precisato la compagnia. Non è stato specificato il numero dei feriti né la gravità delle loro condizioni.

Lufthansa ha dichiarato che "sta esaminando le circostanze esatte insieme alle autorità competenti". Secondo il sito web Aerotelegraph, il velivolo danneggiato ha solo un anno ed è stato consegnato alla Lufthansa a gennaio.

La ricostruzione

L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno, intorno alle 12:45. L'aereo con il numero di volo LH450 avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri. Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Le immagini dell'incidente mostrano che il velivolo è gravemente danneggiato.