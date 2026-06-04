Bruxelles, tensioni al corteo di insegnanti e studenti

Violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine sono stati registrati il 4 giugno a Bruxelles: tutto nasce da una manifestazione contro le riforme previste in una parte del settore dell'istruzione nazionale. Una protesta che è degenerata in violenza, con danni a edifici e veicoli. Proprio per questo la polizia di Bruxelles ha consigliato ai cittadini, tramite il proprio account X, di evitare la zona intorno alla stazione centrale di Bruxelles. Il governo della Comunità francese del Belgio, che sovrintende all'istruzione in lingua francese, intende aumentare le tasse universitarie annuali per l'istruzione superiore da 835 euro a circa 1.100. Propone inoltre che gli insegnanti degli ultimi anni della scuola secondaria assumano due ore di lezione in più a settimana.