Congo, Oms visita zone più colpite da epidemia di Ebola

Una delegazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha visitato il 4 giugno due tra le zone più toccate dalla nuova epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). In questo stato, l’OMS ha registrato un totale di 344 casi confermati di Ebola, di cui 60 decessi, mentre l’Uganda ha registrato un totale di 15 casi confermati, di cui un decesso. L’epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che gli sforzi di contenimento inizialmente non sono riusciti a tenere il passo con la diffusione della malattia. Tuttavia, sotto la guida del governo della RDC e con il sostegno della comunità internazionale, la risposta all'epidemia sta recuperando terreno. Secondo l'OMS, attualmente solo circa il 45% dei contatti stretti viene efficacemente rintracciato, mentre per controllare la diffusione del virus è necessario aumentare questa percentuale a oltre il 90%.