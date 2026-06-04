Usa, tutto pronto a Chicago per inaugurazione Obama Center

Dopo oltre dieci anni di lavori, l’Obama Presidential Center aprirà il 19 giugno a Chicago, diventando un nuovo polo culturale e civico della città. Voluto dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, il complesso integra museo, aree verdi e spazi per la comunità. Al centro una torre-museo di 68 metri ripercorre la vita di Obama dalla nascita alla Casa Bianca. L’apertura sarà accompagnata da eventi e grande afflusso di visitatori da tutto il mondo, con biglietti già quasi esauriti per i primi mesi. Il progetto punta anche alla riqualificazione del South Side di Chicago.