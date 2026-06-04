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Corea del Sud, caos ai seggi per carenza schede elettorali

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Tensione in Corea del Sud dopo le elezioni del 3 giugno, segnate da disagi in oltre una dozzina di seggi dove sono finite le schede per l’alta affluenza. Migliaia di elettori hanno atteso a lungo o non hanno potuto votare. Nel distretto di Songpa, a Seul, proteste e tentativi di bloccare le urne. La Commissione Elettorale ha aperto un’indagine. Il presidente Lee Jae Myung ha espresso rammarico. Affluenza al 61%, tra le più alte della storia elettorale del Paese.

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