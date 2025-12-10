Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione

Mondo

Un video bodycam mostra il primo contatto tra la polizia e Luigi Mangione in un McDonald’s di Altoona, Pennsylvania. Mangione, 27 anni, arrestato a dicembre 2024, è accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, a Manhattan. Mangione si è presentato agli agenti come “Mark Rosario” e ha dichiarato di non essere colpevole

Prossimi video

Usa, il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione

Mondo

Alluvioni Indonesia, comunità isolate per frane dopo ciclone

Mondo

Oslo, proteste contro vincitrice Nobel Pace Machado

Mondo

Incendio Manhattan, feriti tra residenti e vigili del fuoco

Mondo

Ucraina, Zelensky verso controproposta sul piano di pace

Mondo

Thailandia-Cambogia, pattugliamenti confine contro droni

Mondo