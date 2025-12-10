Un video bodycam mostra il primo contatto tra la polizia e Luigi Mangione in un McDonald’s di Altoona, Pennsylvania. Mangione, 27 anni, arrestato a dicembre 2024, è accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, a Manhattan. Mangione si è presentato agli agenti come “Mark Rosario” e ha dichiarato di non essere colpevole
Usa, il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione
