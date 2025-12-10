Alluvioni Indonesia, comunità isolate per frane dopo ciclone

Nella provincia di Aceh, in Indonesia, frane e strade interrotte hanno isolato le comunità dopo le inondazioni causate da un ciclone. Gli abitanti devono percorrere sentieri fangosi per ore per ottenere cibo e carburante. Il bilancio delle vittime è di almeno 967 morti, 262 dispersi e circa 5.000 feriti
