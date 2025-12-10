Offerte Sky
Thailandia-Cambogia, pattugliamenti confine contro droni

Mondo

Le truppe thailandesi hanno pattugliato le aree lungo il confine con la Cambogia per monitorare possibili attività di droni. Secondo il Centro Operativo d'Area della Seconda Armata thailandese le forze cambogiane hanno effettuato attacchi con droni in diverse aree della provincia thailandese di Ubon Ratchathani.

