Oslo, proteste contro vincitrice Nobel Pace Machado

A Oslo, manifestanti hanno contestato Maria Corina Machado, vincitrice del Nobel per la Pace, criticandola per le posizioni filo-USA e il ruolo politico. Il premio le è stato assegnato per la lotta contro la dittatura venezuelana di Maduro e per la difesa dei diritti civili. Machado non potrà partecipare alla cerimonia di premiazione, che si terrà oggi, e sarà rappresentata dalla figlia Ana Corina Sosa Machado, che pronuncerà il discorso scritto dalla madre. La leader, 58 anni, è in clandestinità da oltre un anno a causa del divieto di viaggio imposto dal governo Maduro