A Oslo, manifestanti hanno contestato Maria Corina Machado, vincitrice del Nobel per la Pace, criticandola per le posizioni filo-USA e il ruolo politico. Il premio le è stato assegnato per la lotta contro la dittatura venezuelana di Maduro e per la difesa dei diritti civili. Machado non potrà partecipare alla cerimonia di premiazione, che si terrà oggi, e sarà rappresentata dalla figlia Ana Corina Sosa Machado, che pronuncerà il discorso scritto dalla madre. La leader, 58 anni, è in clandestinità da oltre un anno a causa del divieto di viaggio imposto dal governo Maduro
Prossimi video
Usa, il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione
Mondo
Alluvioni Indonesia, comunità isolate per frane dopo ciclone
Mondo
Oslo, proteste contro vincitrice Nobel Pace Machado
Mondo
Incendio Manhattan, feriti tra residenti e vigili del fuoco
Mondo
Ucraina, Zelensky verso controproposta sul piano di pace
Mondo
Thailandia-Cambogia, pattugliamenti confine contro droni
Mondo
Scontro cambogia thailandia, 11 morti 500 mila evacuati
Mondo