Incendio Manhattan, feriti tra residenti e vigili del fuoco

Mondo

Un incendio è scoppiato in un edificio residenziale dell’Upper West Side di Manhattan, vicino a West 107th Street e Amsterdam Avenue. Secondo le autorità, almeno tre residenti e tre vigili del fuoco sono rimasti feriti. Il fumo ha creato una colonna visibile attraverso lo skyline di Manhattan

