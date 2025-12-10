Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, Zelensky verso controproposta sul piano di pace

Mondo

Kiev ed Europa stanno finalizzando una bozza aggiornata del piano di pace che sarà presentata a breve agli Stati Uniti, dopo aver respinto la proposta sostenuta da Washington perché ritenuta troppo favorevole a Mosca. Zelensky, arrivato in Italia per incontrare Papa Leone XIV e la premier Meloni, ha ribadito la richiesta di garanzie di sicurezza più forti per evitare nuove aggressioni russe. Il presidente ha inoltre spiegato che i punti negoziati a Londra con Regno Unito, Francia e Germania risultano ora più sviluppati e pronti per la revisione americana

Prossimi video

Usa, il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione

Mondo

Alluvioni Indonesia, comunità isolate per frane dopo ciclone

Mondo

Oslo, proteste contro vincitrice Nobel Pace Machado

Mondo

Incendio Manhattan, feriti tra residenti e vigili del fuoco

Mondo

Ucraina, Zelensky verso controproposta sul piano di pace

Mondo

Thailandia-Cambogia, pattugliamenti confine contro droni

Mondo