Ucraina, Zelensky verso controproposta sul piano di pace

Kiev ed Europa stanno finalizzando una bozza aggiornata del piano di pace che sarà presentata a breve agli Stati Uniti, dopo aver respinto la proposta sostenuta da Washington perché ritenuta troppo favorevole a Mosca. Zelensky, arrivato in Italia per incontrare Papa Leone XIV e la premier Meloni, ha ribadito la richiesta di garanzie di sicurezza più forti per evitare nuove aggressioni russe. Il presidente ha inoltre spiegato che i punti negoziati a Londra con Regno Unito, Francia e Germania risultano ora più sviluppati e pronti per la revisione americana