Argentina, elicottero si schianta in un campo da tennis

Mondo

A Buenos Aires, in Argentina, un elicottero è precipitato in un complesso di campi da tennis. Secondo le autorità un malfunzionamento ha costretto il velivolo, gravemente danneggiato in seguito all’impatto, a un atterraggio di emergenza. Il pilota e due passeggeri, un uomo e una donna, sono rimasti feriti nell'incidente.

