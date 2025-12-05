Offerte Sky
Cina, Macron e Xi Jinping visitano diga di Chengdu

Mondo

Il presidente cinese Xi Jinping ha accompagnato il suo omologo francese Macron alla città cinese di Chengdu, dove hanno visitato la storica diga di Dujiangyan. Il presidente Xi Jinping ha condotto la visita parlando tramite interpreti a Macron, in Cina per la sua quarta visita di Stato nel Paese.

