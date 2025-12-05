Russia, incendio nel porto di Temryuk dopo attacco con droni

Un video girato da alcuni testimoni mostra un incendio nel porto russo di Temryuk, sul mar d’Azov, dopo un presunto attacco con droni ucraini che, secondo il centro emergenze locale, ha danneggiato le infrastrutture. Mosca riferisce che nella notte le difese aeree hanno abbattuto 41 droni ucraini, tra cui uno proprio nella regione di Krasnodar
