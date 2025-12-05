Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Russia, incendio nel porto di Temryuk dopo attacco con droni

Mondo

Un video girato da alcuni testimoni mostra un incendio nel porto russo di Temryuk, sul mar d’Azov, dopo un presunto attacco con droni ucraini che, secondo il centro emergenze locale, ha danneggiato le infrastrutture. Mosca riferisce che nella notte le difese aeree hanno abbattuto 41 droni ucraini, tra cui uno proprio nella regione di Krasnodar

Prossimi video

Russia, incendio nel porto di Temryuk dopo attacco con droni

Mondo

Kiev: Mosca rieduca bimbi ucraini in centri Corea del Nord

Mondo

Cina, Macron e Xi Jinping visitano diga di Chengdu

Mondo

Argentina, elicottero si schianta in un campo da tennis

Mondo

India, presidente russo Putin in visita di Stato nel Paese

Mondo

Sky Tg24 Mondo, Putin in India

Mondo