Il primo ministro indiano Modi ha accolto il presidente russo Vladimir Putin a Nuova Delhi. L’incontro è avvenuto in vista del vertice volto a rafforzare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Il presidente Putin, alla sua prima visita in India in quattro anni, è stato ricevuto da una guardia d'onore e decine di funzionari indiani.
India, presidente russo Putin in visita di Stato nel Paese
Sky Tg24 Mondo, Putin in India
