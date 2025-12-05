Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

India, presidente russo Putin in visita di Stato nel Paese

Mondo

Il primo ministro indiano Modi ha accolto il presidente russo Vladimir Putin a Nuova Delhi. L’incontro è avvenuto in vista del vertice volto a rafforzare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Il presidente Putin, alla sua prima visita in India in quattro anni, è stato ricevuto da una guardia d'onore e decine di funzionari indiani.

Prossimi video

India, presidente russo Putin in visita di Stato nel Paese

Mondo

Sky Tg24 Mondo, Putin in India

Mondo

Ucraina, delegati Kiev tornano in Florida per colloqui

Mondo

Eurvision, sì a Israele ma molte defezioni

Mondo

QatarGate, Moretti a Sky TG24: Non merito accuse"

Mondo

Tregua Gaza, nuovi raid IDF a Khan Youins e Libano

Mondo