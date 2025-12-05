Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nuova Zelanda, cucciolo di foca entra in un bar: salvato

Mondo

Un cucciolo di foca pelosa è stato salvato e riportato in natura dopo essere entrato per errore in un bar di Richmond, in Nuova Zelanda, sorprendendo clienti e personale. Ripreso dalle telecamere mentre correva tra i tavoli e si rifugiava in bagno, l’animale è rimasto nel locale per circa mezz’ora. Le autorità sono riuscite a farlo entrare in una gabbia per cani usando del condimento alla pizza al salmone, prima di rilasciarlo in sicurezza

Prossimi video

Nuova Zelanda, cucciolo di foca entra in un bar: salvato

Mondo

Russia, incendio nel porto di Temryuk dopo attacco con droni

Mondo

Kiev: Mosca rieduca bimbi ucraini in centri Corea del Nord

Mondo

Cina, Macron e Xi Jinping visitano diga di Chengdu

Mondo

Argentina, elicottero si schianta in un campo da tennis

Mondo

India, presidente russo Putin in visita di Stato nel Paese

Mondo