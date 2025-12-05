A Salonicco, in Grecia, la polizia ha usato gas lacrimogeni e spray al peperoncino mentre i contadini protestavano cercando di forzare il cordone per raggiungere l’aeroporto. Migliaia di agricoltori nel nord e nel centro del Paese hanno bloccato le strade e minacciato di chiudere porti e aeroporti per i ritardi nei sussidi europei, destinati a sostenere le loro attività agricole e a compensare i costi di produzione. I pagamenti sono stati sospesi a causa di indagini su presunte frodi e casi di corruzione, che avrebbero coinvolto alcuni agricoltori e funzionari statali nella falsificazione di dati su terreni e bestiame per ottenere fondi indebitamente
Prossimi video
Uk, Steinmeier a celebrazione morti Seconda guerra mondiale
Mondo
Alpinisti del Kosovo vestiti da supereroi in ospedale
Mondo
Lo spettacolo dell’ultima Superluna 2025 in tutto il mondo
Mondo
Grecia, proteste degli agricoltori: scontri con la polizia
Mondo
Nuova Zelanda, cucciolo di foca entra in un bar: salvato
Mondo
Russia, incendio nel porto di Temryuk dopo attacco con droni
Mondo
Kiev: Mosca rieduca bimbi ucraini in centri Corea del Nord
Mondo