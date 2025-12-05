Grecia, proteste degli agricoltori: scontri con la polizia

A Salonicco, in Grecia, la polizia ha usato gas lacrimogeni e spray al peperoncino mentre i contadini protestavano cercando di forzare il cordone per raggiungere l’aeroporto. Migliaia di agricoltori nel nord e nel centro del Paese hanno bloccato le strade e minacciato di chiudere porti e aeroporti per i ritardi nei sussidi europei, destinati a sostenere le loro attività agricole e a compensare i costi di produzione. I pagamenti sono stati sospesi a causa di indagini su presunte frodi e casi di corruzione, che avrebbero coinvolto alcuni agricoltori e funzionari statali nella falsificazione di dati su terreni e bestiame per ottenere fondi indebitamente