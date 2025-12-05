Perù, decine di morti e feriti dopo un incendio in un locale

Almeno dieci persone sono morte a causa di un incendio esploso giovedì 4 nin un ristorante nella città di Huancane, in Perù.
