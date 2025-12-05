Alpinisti del Kosovo vestiti da supereroi in ospedale

Vestiti da supereroi come Spiderman, Superman, Capitan America e Catwoman, e con costumi da Babbo Natale, alpinisti provenienti da tutto il Kosovo hanno raggiunto l'ospedale pediatrico di Pristina per consegnare regali ai bambini ricoverati
