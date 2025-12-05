Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha visitato la cattedrale di Coventry, in Inghilterra, bombardata durante la Seconda guerra mondiale. Steinmeier ha partecipato a una cerimonia di deposizione di una corona di fiori per rendere omaggio alle vittime
Prossimi video
Cina, Brigitte Macron visita il panda nato in Francia
Mondo
Ucraina, droni abbattuti davanti a coste bretoni
Mondo
Un anno fa cadeva il regime di Assad e nasceva la nuova Siria
Mondo
Uk, Steinmeier a celebrazione morti Seconda guerra mondiale
Mondo
Alpinisti del Kosovo vestiti da supereroi in ospedale
Mondo
Lo spettacolo dell’ultima Superluna 2025 in tutto il mondo
Mondo
Grecia, proteste degli agricoltori: scontri con la polizia
Mondo